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Польща закупить у США ще чотири тактичні вертольоти Black Hawk

Середа, 29 вересня 2021, 14:54

Польща планує придбати у США ще чотири тактичних вертольоти Black Hawk для сил спеціальних операцій. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, відповідне рішення ухвалила рада з технічної модернізації. 

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Перший контракт на придбання чотирьох таких гелікоптерів на суму 680 млн злотих (близько 170 млн доларів) був укладений у 2019 році. 

Міністр сказав про закупівлю на конференції  Defence24 Day у Варшаві. Він зазначив, що модернізація озброєння польської армії, у тому числі повітряних сил та флоту, є одним з найважливіших завдань. 

Маріуш Блащак нагадав також про контракт на закупівлю турецьких безпілотників, які мають поставити у 2022-24 роках, та 250 американських танків Abrams.

Міністр також висловив переконання, що Польщі потрібно збільшувати чисельність своїх збройних сил. 

"Польська армія має бути більш численною і бути оснащена серйозним озброєнням. Лише у такому випадку ми зможемо відлякувати потенційних противників і гарантувати свою безпеку… Ми захищаємо кордони Польщі, але так само ми захищаємо кордони всього ЄС", - зазначив Маріуш Блащак. 

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Польща
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