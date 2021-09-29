Польша закупит у США еще четыре тактических вертолета Black Hawk

Польша планирует приобрести в США еще четыре тактических вертолета Black Hawk для сил специальных операций.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, соответствующее решение принял совет по технической модернизации.

Первый контракт на приобретение четырех таких вертолетов на сумму 680 млн злотых (около 170 млн долларов) был заключен в 2019 году.

Министр сказал о закупке на конференции Defence24 Day в Варшаве. Он отметил, что модернизация вооружения польской армии, в том числе воздушных сил и флота, является одной из важнейших задач.

Мариуш Блащак напомнил также о контракте на закупку турецких беспилотников, которые должны поставить в 2022-24 годах, и 250 американских танков Abrams.

Министр также выразил убеждение, что Польше нужно увеличивать численность своих вооруженных сил.

"Польская армия должна быть более многочисленной и быть оснащена серьезным вооружением. Только в таком случае мы сможем отпугивать потенциальных противников и гарантировать свою безопасность... Мы защищаем границы Польши, но так же мы защищаем границы всего ЕС", - отметил Мариуш Блащак.