Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Польша закупит у США еще четыре тактических вертолета Black Hawk

Среда, 29 сентября 2021, 14:54

Польша планирует приобрести в США еще четыре тактических вертолета Black Hawk для сил специальных операций.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, соответствующее решение принял совет по технической модернизации.

Читайте также
"Не надо верить, что мир вечен": Дуда в годовщину начала Второй мировой напомнил о новых угрозах

Первый контракт на приобретение четырех таких вертолетов на сумму 680 млн злотых (около 170 млн долларов) был заключен в 2019 году.

Министр сказал о закупке на конференции Defence24 Day в Варшаве. Он отметил, что модернизация вооружения польской армии, в том числе воздушных сил и флота, является одной из важнейших задач.

Мариуш Блащак напомнил также о контракте на закупку турецких беспилотников, которые должны поставить в 2022-24 годах, и 250 американских танков Abrams.

Министр также выразил убеждение, что Польше нужно увеличивать численность своих вооруженных сил.

"Польская армия должна быть более многочисленной и быть оснащена серьезным вооружением. Только в таком случае мы сможем отпугивать потенциальных противников и гарантировать свою безопасность... Мы защищаем границы Польши, но так же мы защищаем границы всего ЕС", - отметил Мариуш Блащак.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
powered by lun.ua

Статьи

Ключ к новой Германии: как нам строить отношения с преемником Меркель

Выборы показали, что немецкая политика находится на грани скачка. Только нужно посмотреть – вверх или вниз (укр.)
29 сентября 2021 — Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.)

На пороге зимнего кризиса: чем грозит Европе рекордный рост цен на газ

Риск масштабных перебоев с электроснабжением становится для Европы вполне реальным. Это может серьезно затормозить восстановление экономики ЕС.
28 сентября 2021 — Александр Мартыненко, для Европейской правды

Литва против Китая: как маленькая страна Балтии бросает вызов азиатской сверхдержаве

Больше, чем любая другая европейская страна, в конфликт с Китаем втянулась маленькая Литва. Почему Вильнюс решился на противостояние и какие последствия это будет иметь?
28 сентября 2021 — Катерина Кистол, для Европейской правды