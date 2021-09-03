Польща заборонила без поважних причин приїздити в прикордонні з Білоруссю райони

Польща заборонила без поважної причини приїздити у прикордонні з Білоруссю райони, на які поширюється дія надзвичайного стану.

Як повідомляє PAP, про це йдеться в урядовій постанові від 2 вересня, пише "Європейська правда".

Людям, які не проживають у цих 183 населених пунктах і не підпадають під винятки, більше не дозволено там перебувати. На в'їзді до них вже встановлюють попередження про те, що на цю територію поширюється дія надзвичайного стану.

Заборона не поширюється на тих, хто надає пенві послуги органам державної влади; перебувають там з певними адміністративними цілями, працюють у компаніях, що здійснюють там діяльність, надають кур’єрські послуги або мають у цих районах нерухомість. Заборона не поширюється також на тих, хто приїздить на навчання або супроводжує учнів, до медичних закладів, їде на весілля, похорони, або навідати члена родини. Додатково передбачений виняток, якщо є інші обгрунтовані обставини, з необхідністю отримати погодження у прикордонників.

Також дозволено в’їзд люям, що прямують безпосередньо до пунктів перетину кордону або в’їздить через них на територію Польщі.