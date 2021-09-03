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Польша запретила без причины приезжать в приграничные с Беларусью районы

Пятница, 3 сентября 2021, 10:39

Польша запретила без уважительной причины приезжать в приграничные с Беларусью районы, на которые распространяется действие чрезвычайного положения.

Как сообщает PAP, об этом говорится в правительственном постановлении от 2 сентября, пишет "Европейская правда".

Людям, которые не проживают в этих 183 населенных пунктах и ​​не подпадают под исключения, больше не разрешено там находиться. На въезде в них уже устанавливают предупреждение о том, что на эту территорию распространяется действие чрезвычайного положения.

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Запрет не распространяется на тех, кто предоставляет определенные услуги органам государственной власти; находится там с определенными административными целями, работает в компаниях, осуществляющих там деятельность, оказывает курьерские услуги или имеет в этих районах недвижимость. Запрет не распространяется на тех, кто приезжает на учебу или сопровождает учеников, в медицинские учреждения, едет на свадьбу, похороны или посетить члена семьи. Дополнительно предусмотрено исключение, если есть другие обоснованные обстоятельства, с необходимостью получить согласование у пограничников.

Также разрешен въезд людям, которые направляются непосредственно к пунктам пересечения границы или въезжает через них на территорию Польши.

Напомним, 2 сентября президент Польши утвердил решение о чрезвычайном положении на границе с Беларусью из-за "шантажа мигрантами" со стороны режима Лукашенко.

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