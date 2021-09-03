Британія почала поставки COVID-вакцин делегатам кліматичної конференції

Британія розпочала доставку вакцин проти COVID-19 делегатам, які візьмуть участь у глобальних кліматичних переговорах наступного місяця, але не мають доступу до препаратів вдома.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Перенесена з минулого року конференція COP26 проходитиме з 31 жовтня по 12 листопада у Глазго.

Зазвичай делегати з більш ніж 190 країн відвідують щорічні переговори, але, оскільки багато країн все ще борються з коронавірусом, експерти з питань клімату та охорони здоров’я стверджують, що біднішим країнам, які намагаються отримати доступ до вакцин проти COVID-19, може бути важко відправити делегатів.

"Вакцини доставляються, а вакцинація розпочнеться наступного тижня і до середини вересня, друга доза буде у жовтні задовго до COP26", - заявив у п'ятницю представник британської COP26 Джон Мертон.

Він не уточнив, куди будуть відправлені вакцини та скільки їх буде доставлено.

У червні Британія заявила, що запропонує вакцини тим, хто їх потребує, але деякі групи громадянського суспільства висловлюють занепокоєння, що за час до початку конференції не вдасться зробити щеплення двома дозами.

Кліматичні переговори мають на меті стимулювати більш амбітні зобов'язання країн щодо досягнення чистого нульового рівня викидів до 2050 року та збереження зростання середньосвітової температури в світі значно нижче 2 градусів Цельсія протягом цього століття відповідно до Паризької кліматичної угоди 2015 року.