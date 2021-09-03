Великобритания начала поставки COVID-вакцин делегатам конференции по климату

Великобритания начала доставку вакцин против COVID-19 делегатам, которые примут участие в глобальных климатических переговорах в следующем месяце, но не имеют доступа к препаратам дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Перенесенная с прошлого года конференция COP26 будет проходить с 31 октября по 12 ноября в Глазго.

Обычно делегаты из более чем 190 стран посещают ежегодные переговоры, но, поскольку многие страны все еще борются с коронавирусом, эксперты по вопросам климата и здравоохранения утверждают, что бедным странам, которые пытаются получить доступ к вакцинам против COVID-19, может быть сложно отправить делегатов.

"Вакцины доставляются, а вакцинация начнется на следующей неделе и до середины сентября, вторая доза будет в октябре задолго до COP26", - заявил в пятницу представитель британской COP26 Джон Мертон.

Он не уточнил, куда будут отправлены вакцины и сколько их будет доставлено.

В июне Великобритания заявила, что предложит вакцины тем, кто в них нуждается, но некоторые группы гражданского общества с тех пор выражают беспокойство, что за время до начала конференции не удастся сделать прививки двумя дозами.

Климатические переговоры имеют целью стимулировать более амбициозные обязательства стран по достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году и сохранению роста среднемировой температуры в мире значительно ниже 2 градусов Цельсия в течение этого века в соответствии с Парижским климатическим соглашением 2015 года.