У центрі Турина масштабна пожежа, близко сотні людей евакуювали

У центрі північно-італійського міста Турин у п’ятницю сталася велика пожежа, в результаті якої близько 100 людей були евакуйовані зі своїх будинків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Пожежа розпочалася на горищі будівлі неподалік від головного залізничного вокзалу і незабаром поширилася на прилеглі об’єкти.

Причини пожежі поки невідомі.

Десятки пожежників протягом кількох годин намагаються взяти полум’я під контроль.

Пожежа посилилась після обвалення горища, через що полум’я поширилося далі. П’ятьом людям довелося звернутися за медичною допомогою на місці: це двоє поліцейських та працівник, який отримав незначні опіки та синці, та два мешканці будинку, в якому виникла пожежа.

Повідомляється також про вибухи, ймовірно, газових балонів.

Усі автомобілі, припарковані на площі біля будівлі, переміщено, вся територія ізольована. На великій території було припинено постачання електроенергії.