В центре Турина крупный пожар, около сотни людей эвакуировали
Пятница, 3 сентября 2021, 20:19
В центре северо-итальянского города Турин в пятницу произошел крупный пожар, в результате которого около 100 человек были эвакуированы из своих домов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
Пожар начался на чердаке здания неподалеку от главного железнодорожного вокзала и вскоре распространился на близлежащие объекты.
Причины пожара пока неизвестны.
Десятки пожарных в течение нескольких часов пытаются взять пламя под контроль.
Пожар усилился после обрушения чердака, из-за чего пламя распространилось дальше. Пяти людям пришлось обратиться за медицинской помощью на месте: это двое полицейских и работник, получивший незначительные ожоги и синяки, и два жителя дома, в котором возник пожар.
Сообщается также о взрывах, вероятно, газовых баллонов.
Все автомобили, припаркованные на площади у здания, перемещены, вся территория изолирована. На большой территории были прекращены поставки электроэнергии.