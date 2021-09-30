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В Кракові чоловік зберігав удома цілий арсенал зброї часів Другої світової

Четвер, 30 вересня 2021, 09:24

Близько 100 жителів 11-поверхового багатоквартирного будинку в Кракові були евакуйовані в середу ввечері після того, як поліція виявила в одній з квартир значну кількість боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP.

У квартирі знайшли близько 150 небезпечних реліквій часів Другої світової війни, в тому числі  артилерійські снаряди, що не розірвалися, і бомби. У підвалі було виявлено протипіхотну міну.

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Матеріали зібрав  37-річний орендар квартири. Офіцери увійшли в його помешкання, оскільки чоловік був госпіталізований з серйозними травмами, очевидно, в результаті вибуху. Він залишається в лікарні.

"Поліція визначить, як він заволодів цими матеріалами", - повідомила Катажина Цисло з пресслужби поліції Малопольщі в четвер вранці.

За її словами, станом на ранок четверга сапери вже закінчили роботу з небезпечними предметами, але на місці багато брухту від озброєння, з яким досі працюють піротехніки. Він не є небезпечним для життя.

Під час евакуації близько 100 жителів будинку були розміщені в опалювальних автобусах.

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