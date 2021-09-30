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Укр / Рус
Укр / Рус

В Кракове мужчина хранил дома целый арсенал оружия времен Второй мировой

Четверг, 30 сентября 2021, 09:24

Около 100 жителей 11-этажного многоквартирного дома в Кракове были эвакуированы в среду вечером после того, как полиция обнаружила в одной из квартир значительное количество боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP.

В квартире нашли около 150 опасных реликвий времен Второй мировой войны, в том числе неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и бомбы. В подвале была обнаружена противопехотная мина.

Материалы собрал 37-летний арендатор квартиры. Офицеры вошли в его дом, поскольку человек был госпитализирован с серьезными травмами, очевидно, в результате взрыва. Он остается в больнице.

"Полиция определит, как он завладел этими материалами", - сообщила Катажина Цисла из пресс-службы полиции Малопольского воеводства в четверг утром.

По ее словам, по состоянию на утро четверга саперы уже закончили работу с опасными предметами, но на месте много лома от вооружения, с которым до сих пор работают пиротехники. Он не опасен для жизни.

Во время эвакуации около 100 жителей дома были размещены в отапливаемых автобусах.

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