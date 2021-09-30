Суд арештував ексміністра оборони Вірменії за звинуваченням в корупції

Суд задовольнив клопотання Служби національної безпеки (СНБ) про арешт строком на два місяці колишнього міністра оборони Вірменії Давида Тонояна.

Про це повідомив його адвокат Сергій Ованесян, передає "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн"..

Тоноян проходить у кримінальній справі, порушеній за фактом зловживання при поставках боєприпасів.

Служба національної безпеки сьогодні повідомила, що Тоноян, а також директор компанії-постачальника озброєння Давид Галстян були затримані і притягнуті як обвинувачені за розкрадання коштів в особливо великих розмірах, здійснення фальсифікацій, суспільно небезпечних діянь.

Йдеться про зловживання на суму близько 4,7 млн ​​доларів.

У повідомленні органу попереднього слідства подробиці кримінальної справи не наводяться, лише зазначається, що кримінальні переслідування порушено також проти колишніх і діючих високопосадовців Збройних сил Вірменії. Імена при цьому також не наводяться.

54-річний Давид Тоноян був одним з перших, хто в 2018 році став членом уряду Нікола Пашиняна. Він був відправлений у відставку 20 листопада минулого року, через десять днів після закінчення війни в Нагірному Карабасі.