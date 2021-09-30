Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Суд арештував ексміністра оборони Вірменії за звинуваченням в корупції

Четвер, 30 вересня 2021, 20:39

Суд задовольнив клопотання Служби національної безпеки (СНБ) про арешт строком на два місяці колишнього міністра оборони Вірменії Давида Тонояна.

Про це повідомив його адвокат Сергій Ованесян, передає "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн"..

Тоноян проходить у кримінальній справі, порушеній за фактом зловживання при поставках боєприпасів.

Служба національної безпеки сьогодні повідомила, що Тоноян, а також директор компанії-постачальника озброєння Давид Галстян були затримані і притягнуті як обвинувачені за розкрадання коштів в особливо великих розмірах, здійснення фальсифікацій, суспільно небезпечних діянь.

Йдеться про зловживання на суму близько 4,7 млн ​​доларів.

У повідомленні органу попереднього слідства подробиці кримінальної справи не наводяться, лише зазначається, що кримінальні переслідування порушено також проти колишніх і діючих високопосадовців Збройних сил Вірменії. Імена при цьому також не наводяться.

54-річний Давид Тоноян був одним з перших, хто в 2018 році став членом уряду Нікола Пашиняна. Він був відправлений у відставку 20 листопада минулого року, через десять днів після закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вірменія
powered by lun.ua

Статті

Наскільки реальна загроза для безвізу: деталі звіту ЄС про порушення з боку українців

Головні міграційні питання до нас лунають з боку Чехії. А Бельгія нагадує: Україна досі не виконала політичні умови скасування віз.
30 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Війна на словах: як переклад може змінити результати дипломатичних переговорів

Філологічні дрібниці часто стають причинами зовсім не дріб’язкових міжнародних проблем, юридичних казусів і різночитань.
30 вересня 2021 — Євгенія Габер, радник прем'єр-міністра

Знову популярний: чому агросектор Польщі став лідером зі зростання зарплат

Перед пандемією понад 100 тисяч громадян України приїжджало до Польщі на сезонні аграрні роботи. Через кризу COVID-19 зарплати в цій галузі стрімко зросли.
30 вересня 2021 — Павел Козляк, EWL Group