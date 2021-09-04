У МВС Польщі прокоментували смерть українця після затримання поліцією 

Віцеміністр Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацєй Вонсік наголосив на важливості розслідування смерті 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику в Вроцлаві після затримання поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Вонсік був гостем порталу "Wirtualna Polska", де його запитали про реакцію відомства на те, що після затримання поліцією та внаслідок дій поліцейських у Вроцлаві помер 25-літній громадянин України, а в Любіні - 34-літній поляк.

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"Вже є реакція. У Любіні почалося прокурорське слідство, і я переконаний, що воно допоможе з’ясувати цю справу. Там є різні свідчення. Якщо говорити про ситуацію з витверезника, то частину поліцейських вже покарано", - сказав політик.

Вонсік наголосив, що "винних потрібно суворо карати, але з іншого боку, не можна вдаватися до колективної відповідальності".

За його словами, важливо, щоби ці "всі справи були з’ясовані".

У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

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Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники. За даними видання Gazeta Wyborcza, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно.

Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.

На неї вже відреагували депутати Сейму Польщі, які вимагають проведення негайного контролю щодо дій поліції у контексті смерті українця. Особливого нагляду і ретельного розслідування вимагають й громадські організації, зокрема Гельсінська фундація з прав людини.