В МВД Польши прокомментировали смерть украинца после задержания полицией

Вице-министр Министерства внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик подчеркнул важность расследования смерти 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе в Вроцлаве после задержания полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Вонсик был гостем портала "Wirtualna Polska", где его спросили о реакции ведомства на то, что после задержания полицией и в результате действий полицейских во Вроцлаве умер 25-летний гражданин Украины, а в Любине - 34-летний поляк.

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"Уже есть реакция. В Любине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить это дело. Там есть разные показания. Если говорить о ситуации с вытрезвителя, то часть полицейских уже наказаны", - сказал политик.

Вонсик подчеркнул, что "виновных нужно строго наказывать, но с другой стороны, нельзя прибегать к коллективной ответственности".

По его словам, важно, чтобы эти "все дела были выяснены".

В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полиция утверждала, что Никифоренко агрессивно вел себя по отношению к офицеру полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники. По данным издания Gazeta Wyborcza, его били и душили, хотя он не вел себя агрессивно.

Дело о смерти украинца после задержания полицией вызвало значительный резонанс в Польше.

На него уже отреагировали депутаты Сейма Польши, которые требуют проведения немедленного контроля за действиями полиции в контексте смерти украинца. Особого надзора и тщательного расследования требуют и общественные организации, в частности Хельсинский фонд по правам человека.