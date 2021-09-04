В аварії потяга і мікроавтобуса в Туреччині загинули 6 людей

У суботу в результаті зіткнення вантажного поїзда і мікроавтобуса на північному заході Туреччини шестеро людей загинули і ще сім отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

За повідомленням інформаційного агентства Demiroren, в аварію на залізничному переїзді в Ергене, провінція Текірдаг, потрапив мікроавтобус з робітниками текстильної фабрики, що поверталися з нічної зміни, і поїзд. ДТП сталася о 8 годині ранку за місцевим часом.

Всі загиблі перебували в мікроавтобусі, який потяг протягнув якийсь час після зіткнення. На поширеному з місця аварії фото видно зім'ятий автомобіль, що лежить на даху поруч із залізничними коліями.

Кадри з камер спостереження, які показали новинні телеканали, свідчать, що водій мікроавтобуса маневрував навколо опущеного шлагбаума, щоб перетнути колію, перш ніж поїзд врізався в транспортний засіб.

У минулому році Палата інженерів-механіків Туреччини заявила, що кількість аварій на залізниці в країні в три рази перевищує середній світовий показник, а профспілки попередили, що скорочення витрат призвело до проблем з безпекою.