Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В аварії потяга і мікроавтобуса в Туреччині загинули 6 людей

фото
Субота, 4 вересня 2021, 14:36

У суботу в результаті зіткнення вантажного поїзда і мікроавтобуса на північному заході Туреччини шестеро людей загинули і ще сім отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

За повідомленням інформаційного агентства Demiroren, в аварію на залізничному переїзді в Ергене, провінція Текірдаг, потрапив мікроавтобус з робітниками текстильної фабрики, що поверталися з нічної зміни, і поїзд. ДТП сталася о 8 годині ранку за місцевим часом.

Читайте також
В Австрії українська сім'я потрапила у ДТП, загинули двоє дітей

Всі загиблі перебували в мікроавтобусі, який потяг протягнув якийсь час після зіткнення. На поширеному з місця аварії фото видно зім'ятий автомобіль, що лежить на даху поруч із залізничними коліями.

 

Кадри з камер спостереження, які показали новинні телеканали, свідчать, що водій мікроавтобуса маневрував навколо опущеного шлагбаума, щоб перетнути колію, перш ніж поїзд врізався в транспортний засіб.

У минулому році Палата інженерів-механіків Туреччини заявила, що кількість аварій на залізниці в країні в три рази перевищує середній світовий показник, а профспілки попередили, що скорочення витрат призвело до проблем з безпекою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина інциденти
powered by lun.ua

Статті

Спецназ та 4 списки на евакуацію: як Україна рятувала своїх у Кабулі

Хто з українців залишився у Кабулі і чи загрожує їм небезпека? Навіщо українські спецпризначенці виконували операцію, від якої відмовилися збройні сили інших країн?
3 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень

Як змусити вакцинуватися противників щеплень? Європейські країни одна за одною запроваджують  обмеження для невакцинованих. 
3 вересня 2021 — Марія Ємець, Європейська правда

Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою

Що отримала Україна за результатами зустрічі у Білому домі? І які сигнали президенти Байден та Зеленський направили один одному?
2 вересня 2021 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа"