Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В аварии поезда и микроавтобуса в Турции погибли 6 человек

фото
Суббота, 4 сентября 2021, 14:36

В субботу в результате столкновения грузового поезда и микроавтобуса на северо-западе Турции шесть человек погибли и еще семь получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По сообщению информационного агентства Demiroren, в аварию на железнодорожном переезде в Эргене, провинция Текирдаг, попал микроавтобус с рабочими текстильной фабрики, которые возвращались с ночной смены, и поезд. ДТП произошло в 8:00 утра по местному времени.

Читайте также
В Австрии украинская семья попала в ДТП, погибли двое детей

Все погибшие находились в микроавтобусе, который поезд протянул некоторое время после столкновения. На распространенном с места аварии фото видно смятый автомобиль, который лежит на крыше рядом с железнодорожными путями.

 

Кадры с камер наблюдения, которые показали новостные телеканалы, свидетельствуют, что водитель микроавтобуса маневрировал вокруг опущенного шлагбаума, чтобы пересечь колею, прежде чем поезд врезался в транспортное средство.

В прошлом году Палата инженеров-механиков Турции заявила, что количество аварий на железной дороге в стране в три раза превышает средний мировой показатель, а профсоюзы предупредили, что сокращение расходов привело к проблемам с безопасностью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция инциденты
powered by lun.ua

Статьи

Спецназ и 4 списка на эвакуацию: как Украина спасала своих в Кабуле

Кто из украинцев остался в Кабуле и угрожает им опасность? Зачем украинский спецназ выполнял операцию, от которой отказались вооруженные силы других стран?
3 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Принуждение к вакцинации: как в Европе борются с противниками прививок

Как заставить вакцинироваться противников прививок? Европейские страны одна за другой вводят ограничения для невакцинированных (укр.)
3 сентября 2021 — Мария Емец, Европейская правда

Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой

Что получила Украина по результатам встречи в Белом доме? И какие сигналы президенты Байден и Зеленский отправили друг другу? (укр.)
2 сентября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Нова Європа"