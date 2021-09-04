В аварии поезда и микроавтобуса в Турции погибли 6 человек

В субботу в результате столкновения грузового поезда и микроавтобуса на северо-западе Турции шесть человек погибли и еще семь получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По сообщению информационного агентства Demiroren, в аварию на железнодорожном переезде в Эргене, провинция Текирдаг, попал микроавтобус с рабочими текстильной фабрики, которые возвращались с ночной смены, и поезд. ДТП произошло в 8:00 утра по местному времени.

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Все погибшие находились в микроавтобусе, который поезд протянул некоторое время после столкновения. На распространенном с места аварии фото видно смятый автомобиль, который лежит на крыше рядом с железнодорожными путями.

Кадры с камер наблюдения, которые показали новостные телеканалы, свидетельствуют, что водитель микроавтобуса маневрировал вокруг опущенного шлагбаума, чтобы пересечь колею, прежде чем поезд врезался в транспортное средство.

В прошлом году Палата инженеров-механиков Турции заявила, что количество аварий на железной дороге в стране в три раза превышает средний мировой показатель, а профсоюзы предупредили, что сокращение расходов привело к проблемам с безопасностью.