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Укр / Рус

В Австрії українська сім'я потрапила у ДТП, загинули двоє дітей

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Середа, 1 вересня 2021, 08:46

В Австрії сталася дорожньо-транспортна пригода за участю української родини, в результаті якої загинули двоє дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

Автомобіль з італійським номерним знаком, в якому їхала сім'я з України з двома дітьми, зламався близько 5:15 ранку у вівторок на трасі в напрямку місті Медлінг, а потім зупинився на третій смузі.

 

За ними їхав автомобіль, за кермом якого був 40-річний австрієць. Він не зміг вчасно загальмувати і на повному ходу врізався в машину, що стояла.

 

Внаслідок аварії 6-річний хлопчик, який перебував на задньому сидінні, загинув на місці. Його 2-річного брата госпіталізували вертольотом в лікарню, де він помер за кілька годин.

Батьки хлопчиків отримали травми і були доставлені в лікарню міста Баден. Австрієць, який врізався в авто української родини, отримав легкі травми.

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Австрія інциденти
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