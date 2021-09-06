У Туреччині ввели обов'язкові ПЛР-тести для невакцинованих при відвідуванні концертів і театрів

У Туреччині з 6 вересня почали діяти правила, відповідно до яких невакциновані люди зобов’язані здавати негативні ПЛР-тести для відвідування концертів, кінотеатрів та театрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.

Організатори масових заходів не пізніше, ніж за останні 48 годин, перевірятимуть відвідувачів у системі відстеження контактів, яка показує, чи вони щеплені чи одужали, чи отримали негативний тест.

З понеділка також набула чинності вимога ПЛР-тестування для міжміських поїздок літаками, автобусами, потягами чи іншими видами громадського транспорту, за винятком приватних транспортних засобів.

Раніше президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що ПЛР-тести стануть обов’язковими в рамках зусиль уряду по стримуванню поширення COVID-19.

Згідно з цими планами, невакциновані вчителі, співробітники та студенти університетів також будуть зобов’язані проходити ПЛР-тести, оскільки школи готуються до відкриття для навчання в класах

Попри прискорену вакцинацію, щоденна кількість випадків COVID-19 з липня минулого року коливається в районі 20 000, а кількість жертв зростає.

Нагадаємо, для перетину турецького кордону українцям необхідно мати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців; негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду; експрес-тест, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.