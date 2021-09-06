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У Нідерландах назвали можливі дати винесення вироку у справі МН17

Понеділок, 6 вересня 2021, 13:08

Рішення у справі про збитий над Донбасом рейс MH17 "Малайзійських авіаліній" винесуть у другій половині 2022 року.

Про це було оголошено на засіданні суду у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Суд вже призначив три дні слухань між вереснем та груднем 2022 року для ухвалення рішення. Поки невідомо, коли суд буде готовий назвати конкретну дату.

Журналістка нідерландського видання De Telegraaf назвала три можливі дати — 22 вересня, 17 листопада чи 15 грудня 2022 року.

Вона також зазначила, що суд не буде виносити вирок через два тижні після завершення слідства, як це відбувається зазвичай, через масштабність і складність справи.

У Нідерландах 6 вересня поновився судовий процес у справі MH17 - слово надали рідним і близьким загиблих, які мають намір розповісти суду про своє горе і наслідки катастрофи.

У Нідерландах цей процес уже назвали "історичним і безпрецедентним" - уперше в історії судочинства країни до суду звернуться понад 90 родичів загиблих. Це буде найемоційніший момент у слуханнях.

Вони говоритимуть у суді протягом трьох тижнів із невеликими перервами. Очікується, що до суду звернуться не лише представники Нідерландів, а й Австралії, Малайзії, Нової Зеландії, Канади, Німеччини, Великої Британії та Індонезії.

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Суд по MH17
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