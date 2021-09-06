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В Нидерландах назвали возможные даты вынесения приговора по делу МН17

Понедельник, 6 сентября 2021, 13:08

Решение по делу о сбитом над Донбассом рейсе МН17 "Малайзийских авиалиний" вынесут во второй половине 2022 года.

Об этом было объявлено на заседании суда в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Суд уже назначил три дня слушаний между сентябрем и декабрем 2022 года для принятия решения. Пока неизвестно, когда суд будет готов назвать конкретную дату.

Журналистка нидерландского издания De Telegraaf назвала три возможные даты - 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Она также отметила, что суд не будет выносить приговор через две недели после завершения следствия, как это происходит обычно, из-за масштабности и сложности дела.

В Нидерландах 6 сентября возобновился судебный процесс по делу МН17 - слово предоставили родным и близким погибших, которые намерены рассказать суду о своем горе и последствиях катастрофы.

В Нидерландах этот процесс уже назвали "историческим и беспрецедентным" - впервые в истории судопроизводства страны в суд обратятся более 90 родственников погибших. Это будет самый эмоциональный момент в слушаниях.

Они будут говорить в суде в течение трех недель с небольшими перерывами. Ожидается, что в суд обратятся не только представители Нидерландов, но и Австралии, Малайзии, Новой Зеландии, Канады, Германии, Великобритании и Индонезии.

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Суд по MH17
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