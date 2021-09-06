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У ЄС з’явились перші реакції на жорсткі вироки двом соратникам Тихановської

Понеділок, 6 вересня 2021, 13:56

Литва, Латвія та Німеччина засудили жорсткі вироки для соратників лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської - Марії Колесникової та Максима Знака.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Рішуче засуджуємо сьогоднішній  фіктивний вирок суду, яким Марію Колесникову та Максима Знака засудили до 11 і 10 років в’язниці відповідно. Цей постановочний суд є наступом на громадянське суспільство і права людини в Білорусі. Закликаємо білоруську владу негайно звільнити політв’язнів", - заявили в МЗС Литви.

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що вироки опозиціонерам повинні бути негайно скасовані і вони мають бути звільнені. 

Речниця МЗС Німеччини Андреа Зассе наголосила, що Колесникова і Знак боролися за свободу слова, демократію і права людини та можуть розраховувати на солідарність Німеччини, пише Reuters

Вона назвала вироки невиправданими і закликала негайно звільнити обох, як і решту політв’язнів.

"Шокована політичними вироками пані Колесниковій та пану Знаку. Вони та інші політв’язні повинні бути негайно і безумовно звільнені. Закликаємо режим у Мінську поважати міжнародні права людини, яких Білорусь зобов’язалась дотримуватися", - заявила глава МЗС Швеції Анн Лінде.

Як повідомлялося, колишніх членів виборчого штабу Віктора Бабарики та членів президії Координаційної ради опозиції Марію Колесникову та Максима Знака засудили на 11 і 10 років колонії відповідно.

Суд у Мінську оголосив їх винними за трьома статтями Кримінального кодексу: змова з метою захоплення влади; заклик до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництво ним.

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Білорусь Литва Латвія Німеччина
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