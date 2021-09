У ЄС з’явились перші реакції на жорсткі вироки двом соратникам Тихановської

Литва, Латвія та Німеччина засудили жорсткі вироки для соратників лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської - Марії Колесникової та Максима Знака.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Рішуче засуджуємо сьогоднішній фіктивний вирок суду, яким Марію Колесникову та Максима Знака засудили до 11 і 10 років в’язниці відповідно. Цей постановочний суд є наступом на громадянське суспільство і права людини в Білорусі. Закликаємо білоруську владу негайно звільнити політв’язнів", - заявили в МЗС Литви.

We strongly condemn today's sham court decision to sentence Maria Kalesnikova and Maksim Znak to 11 and 10 years in prison. This farce of a trial is an assault on civil society and human rights in #Belarus. We call on #Belarusian authorities to #FreePoliticalPrisoners now! — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) September 6, 2021

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що вироки опозиціонерам повинні бути негайно скасовані і вони мають бути звільнені.

Deplorable that kangaroo court in #Belarus has sentenced two freedom fighters- Maria #Kolesnikova and Maxim #Znak to 11 and 10 years respectively. Their sentences must be reversed and they must be freed immediately — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 6, 2021

Речниця МЗС Німеччини Андреа Зассе наголосила, що Колесникова і Знак боролися за свободу слова, демократію і права людини та можуть розраховувати на солідарність Німеччини, пише Reuters.

Вона назвала вироки невиправданими і закликала негайно звільнити обох, як і решту політв’язнів.

"Шокована політичними вироками пані Колесниковій та пану Знаку. Вони та інші політв’язні повинні бути негайно і безумовно звільнені. Закликаємо режим у Мінську поважати міжнародні права людини, яких Білорусь зобов’язалась дотримуватися", - заявила глава МЗС Швеції Анн Лінде.

Appalled by the politically motivated verdicts against Ms Kolesnikova and Mr Znak. They and all other political prisoners should be immediately and unconditionally released. We call on the regime in Minsk to respect the international human rights that it has committed to uphold. — Ann Linde (@AnnLinde) September 6, 2021

Як повідомлялося, колишніх членів виборчого штабу Віктора Бабарики та членів президії Координаційної ради опозиції Марію Колесникову та Максима Знака засудили на 11 і 10 років колонії відповідно.

Суд у Мінську оголосив їх винними за трьома статтями Кримінального кодексу: змова з метою захоплення влади; заклик до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництво ним.