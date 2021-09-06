Суд у Мінську засудив до 11 і 10 років колонії двох соратників Тихановської

У Мінську оголосили вироки білоруським опозиціонерам, членам президії Координаційної ради Марії Колесниковій та Максиму Знаку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

Весь судовий процес проходив у закритому режимі, учасників процесу та родичів попросили підписати угоду про нерозголошення.

Колишніх членів виборчого штабу Віктора Бабарики та членів президії Координаційної ради Марію Колесникову та Максима Знака засудили на 11 і 10 років колонії відповідно.

Їх визнали винними за трьома статтями Кримінального кодексу: змова з метою захоплення влади; заклик до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництво ним.

2 вересня обвинувачені зробили свою останню заяву. Свій виступ Марія Колесникова розпочала білоруською мовою, цитуючи уривок із твору письменника Альгерда Бахаревича, який був надісланий їй у листі білорусами на знак солідарності. Вона також висловила думку, що суд над нею та Максимом Знаком є ​​історичним, незалежно від прийнятого рішення.

Ніхто з політв’язнів не визнав себе винним.

Нагадаємо, Марію Колесникову 7 вересня 2020 року викрали в центрі Мінська і силоміць посадили в мікроавтобус. Наступного дня стало відомо, що її разом з ще двома членами Координаційної ради спробували видворити в Україну. Колесникова, щоб уникнути цього, порвала на кордоні свій паспорт.

Максима Знака затримали на два дні пізніше, 9 вересня.

Згодом щодо Колесникової та ще низки членів Координаційної ради відкрили кримінальні справи за підозрою в створенні екстремістського формування і керівництві ним, фінансуванні його діяльності з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом.

Обох звинувачують за трьома статтями: змова з метою захоплення державної влади, публічні заклики до захоплення державної влади та інших дій, скерованих на шкоду нацбезпеці, та створення або керівництво екстремістським угрупуванням.

Найбільші санкції загрожують за першою статтею - від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Світлана Тихановська, Світлана Алексієвич, Марія Колесникова та низка інших лідерів білоруської опозиції отримали премію Європарламенту імені Андрія Сахарова за права людини та свободу думки.