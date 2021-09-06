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В ЕС появились первые реакции на строгие приговоры двум соратникам Тихановской

Понедельник, 6 сентября 2021, 13:56

Литва, Латвия и Германия осудили строгие приговоры для соратников лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской - Марии Колесниковой и Максима Знака.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Решительно осуждаем сегодняшний фальшивый приговор суда, которым Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы соответственно. Этот постановочный суд является наступлением на гражданское общество и права человека в Беларуси. Призываем белорусские власти немедленно освободить политзаключенных", - заявили в МИД Литвы.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что приговоры оппозиционерам должны быть немедленно отменены и они должны быть освобождены.

Пресс-секретарь МИД Германии Андреа Зассу подчеркнула, что Колесникова и Знак боролись за свободу слова, демократию и права человека и могут рассчитывать на солидарность Германии, пишет Reuters.

Она назвала приговоры неоправданными и призвала немедленно освободить обоих, как и остальные политзаключенных.

"Шокирована политическими приговорами Колесниковой и Знаку. Они и другие политзаключенные должны быть немедленно и безусловно освобождены. Призываем режим в Минске уважать международные права человека, которые Беларусь обязалась соблюдать", - заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

Как сообщалось, бывших членов избирательного штаба Виктора Бабарико и членов президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии соответственно.

Суд в Минске объявил их виновными по трем статьям Уголовного кодекса: заговор с целью захвата власти; призыв к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности; создание экстремистского формирования или руководство им.

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Беларусь Литва Латвия Германия
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