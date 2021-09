В ЕС появились первые реакции на строгие приговоры двум соратникам Тихановской

Литва, Латвия и Германия осудили строгие приговоры для соратников лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской - Марии Колесниковой и Максима Знака.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Решительно осуждаем сегодняшний фальшивый приговор суда, которым Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы соответственно. Этот постановочный суд является наступлением на гражданское общество и права человека в Беларуси. Призываем белорусские власти немедленно освободить политзаключенных", - заявили в МИД Литвы.

We strongly condemn today's sham court decision to sentence Maria Kalesnikova and Maksim Znak to 11 and 10 years in prison. This farce of a trial is an assault on civil society and human rights in #Belarus. We call on #Belarusian authorities to #FreePoliticalPrisoners now! — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) September 6, 2021

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что приговоры оппозиционерам должны быть немедленно отменены и они должны быть освобождены.

Deplorable that kangaroo court in #Belarus has sentenced two freedom fighters- Maria #Kolesnikova and Maxim #Znak to 11 and 10 years respectively. Their sentences must be reversed and they must be freed immediately — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 6, 2021

Пресс-секретарь МИД Германии Андреа Зассу подчеркнула, что Колесникова и Знак боролись за свободу слова, демократию и права человека и могут рассчитывать на солидарность Германии, пишет Reuters.

Она назвала приговоры неоправданными и призвала немедленно освободить обоих, как и остальные политзаключенных.

"Шокирована политическими приговорами Колесниковой и Знаку. Они и другие политзаключенные должны быть немедленно и безусловно освобождены. Призываем режим в Минске уважать международные права человека, которые Беларусь обязалась соблюдать", - заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

Appalled by the politically motivated verdicts against Ms Kolesnikova and Mr Znak. They and all other political prisoners should be immediately and unconditionally released. We call on the regime in Minsk to respect the international human rights that it has committed to uphold. — Ann Linde (@AnnLinde) September 6, 2021

Как сообщалось, бывших членов избирательного штаба Виктора Бабарико и членов президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии соответственно.

Суд в Минске объявил их виновными по трем статьям Уголовного кодекса: заговор с целью захвата власти; призыв к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности; создание экстремистского формирования или руководство им.