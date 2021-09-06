Як церква просуває у Чорногорії інтереси Сербії та РФ

Бажання Сербської православної церкви (СПЦ) інтронізувати (ввести на кафедру) новообраного митрополита Чорногорсько-Приморського Йоанікія II призвело до протестів на вулицях історичної столиці Чорногорії. У хід ішов сльозогінний газ, світло-шумові гранати, гумові кулі та барикади.

Наслідки цього нібито суто релігійного заходу тією чи іншою мірою будуть відчутними у внутрішньополітичному чорногорському житті, в геополітичних розкладах на Балканах і в безпекової ситуації в регіоні.

Що ж такого було в церемонії вступу на посаду сербського митрополита Чорногорії? Читайте в чудовій аналітиці редакторки порталу "Балканський оглядач" Наталі Іщенко Чорногорія у вогні: як "сербський мир" та друзі Росії довели країну до межі розколу.

Навіть після того, як усі конфлікти на території колишньої Югославії припинилися, сама країна розвалилася, Сербська церква продовжувала користуватися пріоритетним становищем, а її очільники не соромилися просувати тези "сербського миру", навіть відмовляючись визнавати чорногорців окремим від сербів народом.

Відповідь держави прозвучала лише у 2019 році – чорногорський парламент ухвалив закон про свободу віросповідання, за яким Сербська православна церква мала втратити своє виняткове становище в Чорногорській державі.

Лідери СПЦ в Чорногорії організували потужний рух проти "гонінь на церкву". І ці спроби виявилися успішнішими, аніж схожі заяви РПЦ в Україні. За кілька місяців сформувалася політична сила, яка змогла набрати найбільше голосів на парламентських виборах 30 серпня 2020 року і сформувати "уряд апостолів".

Інтронізація очільника митрополії Чорногорсько-Приморської Сербської православної церкви 5 вересня 2021 року пройшла вперше за 30 років.

Акт інтронізації сербського митрополита Йоанікія II в Цетинє мав стати не просто релігійною церемонією, але засвідчити, що СПЦ в Чорногорії є провідною суспільно-політичною силою, справжньою владою, остаточно підтвердивши перемогу владної коаліції, справжнім лідером якої була Сербська церква.

Чому Сербській православній церкві було важливо провести церемонію інтронізації саме в Цетинє? Чому цей захід вважають перемогою не тільки "сербського миру", але й більш важливою першою перемогою Росії в країні-члені НАТО? Та які уроки із цієї ситуації може винести Європа? Читайте в аналітиці редакторки порталу "Балканський оглядач" Наталі Іщенко Чорногорія у вогні: як "сербський мир" та друзі Росії довели країну до межі розколу.