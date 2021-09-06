Как церковь продвигает в Черногории интересы Сербии и РФ

Желание Сербской православной церкви (СПЦ) интронизировать (возвести на кафедру) новоизбранного митрополита Черногорско-Приморского Йоаникия II привело к протестам на улицах исторической столицы Черногории. В ход шел слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты, резиновые пули и баррикады.

Последствия этого якобы чисто религиозного мероприятия в той или иной степени будут ощутимыми во внутриполитической черногорской жизни, в геополитических раскладах на Балканах и в политике безопасности в регионе.

Что же такого было в церемонии вступления в должность сербского митрополита Черногории? Читайте в прекрасной аналитике редактора портала "Балканский обозреватель" Натальи Ищенко Черногория в огне: как "сербский мир" и друзья России довели страну до грани раскола.

Даже после того, как все конфликты на территории бывшей Югославии прекратились, сама страна развалилась, Сербская церковь продолжала пользоваться приоритетным положением, а ее руководители не стеснялись продвигать тезисы "сербского мира", даже отказываясь признавать черногорцев отдельным от сербов народом.

Ответ государства прозвучал лишь в 2019 году - черногорский парламент принял закон о свободе вероисповедания, по которому Сербская православная церковь должна была потерять свое исключительное положение в Черногорском государстве.

Лидеры СПЦ в Черногории организовали мощное движение против "гонений на церковь". И эти попытки оказались успешными, по сравнению с подобными заявлениями РПЦ в Украине. За несколько месяцев сформировалась политическая сила, которая смогла набрать больше голосов на парламентских выборах 30 августа 2020 года и сформировать "правительство апостолов".

Интронизация главы митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви 5 сентября 2021 года прошла впервые за 30 лет.

Акт интронизации сербского митрополита Йоаникия II в Цетине должен был стать не просто религиозной церемонией, а показать, что СПЦ в Черногории является ведущей общественно-политической силой, настоящей властью, окончательно подтвердив победу правящей коалиции, настоящим лидером которой была Сербская церковь.

Почему Сербской православной церкви было важно провести церемонию интронизации именно в Цетине? Почему это мероприятие считают победой не только "сербского мира", но и более важной первой победой России в стране-члене НАТО? И какие уроки из этой ситуации может вынести Европа? Читайте в аналитике Черногория в огне: как "сербский мир" и друзья России довели страну до грани раскола.