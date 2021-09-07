У Греції планують штрафувати на 5 тисяч євро за шахрайство з ковід-тестами і вакцинами

У Греції лікарі та інші медичні працівники, визнані винними у видачі неправдивих сертифікатів про вакцинацію або одужання від Covid-19, можуть бути оштрафовані на 5000 євро за кожен випадок шахрайства.

Про це йдеться у поправці, поданій міністерством охорони здоров’я Греції до парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Штраф також пропонують застосовувати до осіб, які пішли на використання таких неправдивих сертифікатів для того, щоб зберегти роботу, отримати доступ до місць дозвілля або користуватися іншими свободами, призначеними для щеплених.

Жорсткі штрафи також передбачені для власників або керівників медичних закладів та будинків догляду, які продовжують працевлаштовувати персонал, який не був вакцинований проти Covid-19, що порушує урядові постанови, які вимагають, щоб усі медичні працівники були захищені від розповсюдження вірусу.

Законодавство також передбачає обов’язкову вакцинацію педагогічних колективів та студентів медичних університетів, коледжів, шкіл медсестер. Викладачі, які відмовляться від щеплення, будуть відсторонені від виконання обов’язків без збереження зарплати до моменту щеплення.

Закон також надає роботодавцям у закладах охорони здоров’я, будинках догляду за людьми похилого віку та установах, що опікуються людьми з інвалідністю, право відмовляти у працевлаштуванні людям, які не щеплені. Їм також загрожує штраф у розмірі 10 000–50 000 євро за кожного невакцинованого співробітника, який має заробітну плату. За кожне повторне правопорушення цей штраф зросте між 20 000 і 200 000 євро.

Поправка Міністерства охорони здоров'я також встановлює обмеження у 10 євро (без урахування податку на додану вартість) на вартість експрес-тестів у діагностичних та інших медичних установах, водночас караючи видачу неправдивих сертифікатів, що свідчать про негативний тест на Covid-19.