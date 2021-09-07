В Греции планируют штрафовать на 5000 евро за мошенничество с ковид-тестами и вакцинами

В Греции врачи и другие медицинские работники, признанные виновными в выдаче ложных сертификатов о вакцинации или выздоровления от Covid-19, могут быть оштрафованы на 5000 евро за каждый случай мошенничества.

Об этом говорится в поправке, представленной министерством здравоохранения Греции в парламент, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Штраф также предлагают применять к лицам, которые пошли на использование таких ложных сертификатов для того, чтобы сохранить работу, получить доступ к местам досуга или пользоваться другими свободами, предназначенными для привитых.

Жесткие штрафы также предусмотрены для владельцев или руководителей медицинских учреждений и домов ухода, которые продолжают трудоустраивать персонал, который не был вакцинирован против Covid-19, нарушая правительственные постановления, которые требуют, чтобы все медицинские работники были защищены от распространения вируса.

Законодательство также предусматривает обязательную вакцинацию педагогических коллективов и студентов медицинских университетов, колледжей, школ медсестер. Преподаватели, которые откажутся от укола, будут отстранены от исполнения обязанностей без сохранения зарплаты до момента прививки.

Закон также предоставляет работодателям в учреждениях здравоохранения, домах ухода за престарелыми и учреждениях, занимающихся людьми с инвалидностью, право отказывать в трудоустройстве людям, которые не привиты. Им также грозит штраф в размере 10 000-50 000 евро за каждого невакцинированного сотрудника, который имеет заработную плату. За каждое повторное правонарушение этот штраф возрастет между 20000 и 200000 евро.

Поправка Министерства здравоохранения также устанавливает ограничения в 10 евро (без учета налога на добавленную стоимость) на стоимость экспресс-тестов в диагностических и других медицинских учреждениях, одновременно наказывая выдачу ложных сертификатов, свидетельствующих о негативном тесте на Covid-19.