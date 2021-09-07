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У Польщі затримали 6 осіб, які допомагали в нелегальному перетині кордону з Білорусі

Вівторок, 7 вересня 2021, 14:23

У Польщі прикордонники затримали в зоні, де діє надзвичайний стан 6 осіб, які допомагали іноземцям нелегально перетнути кордон з Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Затримані - громадяни Німеччини, Фінляндії, Таджикистану, Сирії, Іраку та іракець з польським паспортом.

Усіх звинуватили у злочині допомоги в незаконному перетині державного кордону. Йдеться переважно про підбирання нелегальних іммігрантів та їх транспортування вглиб Польщі чи інших країн.

"Ми вивчаємо подробиці цих справ", - сказала речниця Прикордонної служби.

Крім того, проти затриманих іноземців розпочато процедуру висилки з Польщі до країни походження. Також їм буде заборонено в’їзд до Шенгенської зони протягом 5 років. Прикордонники також повідомлять поліцію, щоб осіб, затриманих в зоні, де запроваджено надзвичайний стан, притягнули до відповідальності у суді.

За останні 24 години польські прикордонники запобігли 191 спробі незаконного проникнення на територію Польщі. Заарештовано 17 нелегалів.

Як повідомлялося, Сейм Польщі не став скасовувати постанову президента щодо надзвичайного стану вздовж кордону з Білоруссю через мігрантів.

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Польща
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