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В Польше задержали 6 человек, помогавших в нелегальном пересечении границы из Беларуси

Вторник, 7 сентября 2021, 14:23

В Польше пограничники задержали в зоне, где действует чрезвычайное положение, шесть человек, которые помогали иностранцам нелегально пересечь границу из Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Задержанные - граждане Германии, Финляндии, Таджикистана, Сирии, Ираке и иракец с польским паспортом.

Всех обвинили в преступлении - помощи в незаконном пересечении государственной границы. Речь идет преимущественно о подборе нелегальных иммигрантов и их транспортировке вглубь Польши или других стран.

"Мы изучаем подробности этих дел", - сказала пресс-секретарь Пограничной службы.

Кроме того, против задержанных иностранцев начата процедура высылки из Польши в страны происхождения. Также им будет запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение 5 лет. Пограничники также сообщат полиции, чтобы задержанных в зоне, где введено чрезвычайное положение, привлекли к ответственности в суде.

За последние 24 часа польские пограничники предотвратили 191 попытку незаконного проникновения на территорию Польши. Арестованы 17 нелегалов.

Как сообщалось, Сейм Польши не стал отменять постановление президента о чрезвычайном положении вдоль границы с Беларусью из-за мигрантов.

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