У Латвії можуть з’явитися рейси громадського транспорту лише для вакцинованих

Уряд Латвії вирішив дозволити перевізникам організовувати рейси громадського транспорту лише для тих, хто може показати ковід-сертифікат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Як комерційним перевізникам, так і всім перевізникам у містах державного значення буде дозволено організовувати окремі перевезення (рейси) тільки для тих пасажирів, які можуть показати ковід-сертифікати або негативний тест. У потягах можуть бути окремі вагони для таких пасажирів, передбачає рішення уряду.

На таких рейсах громадського транспорту і в таких вагонах пасажири зможуть не носити маски, що закривають рот і ніс.

Одночасно уряд відмовився від раніше прийнятого рішення, що в умовах, коли кумулятивний показник Covid-19 перевищить 120 випадків на 100 тисяч жителів, а це відповідає нинішній епідемічній ситуації, заповнюваність громадського транспорту не може перевищувати 65% від місткості салону. Тепер заповнюваність може становити 80% від місткості салону. На рейсах регіонального значення, коли транспортний засіб змушений брати пасажирів не тільки на кінцевих зупинках, заповнюваність може становити 85% від місткості салону.

Міністерство сполучення, яке підготувало рішення, аргументує запропоновані заходи тим, що з початку очного навчального року зріс пасажиропотік.

Додатково міністерство рекомендує оцінити можливість встановити вранці - з 7.30 до 10.30 - обмеження для пасажирів, окрім школярів, студентів, педагогів. Зокрема, в анотації до документа міститься побажання обмежити можливість для інших категорій пасажирів користуватися знижками на проїзд з 7.30 до 10.30 ранку.

Читайте також: Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.