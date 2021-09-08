В Латвии могут появиться рейсы общественного транспорта только для вакцинированных

Правительство Латвии решило позволить перевозчикам организовывать рейсы общественного транспорта только для тех, кто может показать ковид-сертификат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Как коммерческим перевозчикам, так и всем перевозчикам в городах государственного значения будет разрешено организовывать отдельные перевозки (рейсы) только для тех пассажиров, которые могут предъявить ковид-сертификаты или отрицательный тест. В поездах могут быть отдельные вагоны для таких пассажиров, как предусматривает решение правительства.

На таких рейсах общественного транспорта и в таких вагонах пассажиры смогут не носить маски, закрывающие рот и нос.

В то же время правительство отказалось от ранее принятого решения, что в условиях, когда кумулятивный показатель COVID-19 превысит 120 случаев на 100 000 жителей, а это соответствует нынешней эпидемической ситуации, заполняемость общественного транспорта не может превышать 65% от вместимости салона. Теперь заполняемость может составлять 80% от вместимости салона. На рейсах регионального значения, когда транспортное средство вынуждено брать пассажиров не только на конечных остановках, заполняемость может составлять 85% от вместимости салона.

Министерство сообщения, которое подготовило решение, аргументирует предлагаемые меры тем, что с начала учебного года с очным обучением вырос пассажиропоток.

Дополнительно министерство рекомендует рассмотреть возможность установить утром - с 7.30 до 10.30 - ограничения для пассажиров, кроме школьников, студентов, педагогов. В частности, в аннотации к документу содержится пожелание ограничить возможность для других категорий пассажиров пользоваться скидками на проезд с 7.30 до 10.30 утра.

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