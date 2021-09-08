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Папа Римський у найспекотніші дні літа подарував в’язням міста 15 тисяч порцій морозива

Середа, 8 вересня 2021, 17:09

Папа Римський Франциск у найспекотніші дні літа відправив для в’язнів двох в’язниць у Римі 15 тисяч порцій морозива.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це повідомили у Ватикані.

Морозиво у розпал літньої спеки передали у дві римські в’язниці - Регіна Коелі у центрі та Ребіббіа на околиці міста.

Подарунок називають одним із волонтерських заходів Ватикану цього літа для в’язнів та безхатченків. Зокрема, у червні близько 20 в’язнів з тюрми Ребіббіа особисто зустрілися з понтифіком і відвідали з ним музей Ватикану.

Також Ватикан пропонував безхатченкам та бідним людям безкоштовні тести на коронавірус.

Нагадаємо, це літо стало ймовірно найспекотнішим в історії країни - у серпні на Сицилії зафіксували майже 49 градусів за Цельсієм, що ймовірно є новим температурним рекордом Європи.

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Ватикан
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