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Укр / Рус

Папа Римский в самые жаркие дни лета подарил заключенным города 15 000 порций мороженого

Среда, 8 сентября 2021, 17:09

Папа Римский Франциск в самые жаркие дни лета отправил для заключенных двух тюрем в Риме 15 000 порций мороженого.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом сообщили в Ватикане.

Мороженое в разгар летней жары передали в две римские тюрьмы - Регина Коэли в центре и Ребиббиа на окраине города.

Подарок называют одним из волонтерских мероприятий Ватикана этим летом для заключенных и бездомных. В частности, в июне около 20 заключенных из тюрьмы Ребиббиа лично встретились с понтификом и посетили с ним музей Ватикана.

Также Ватикан предлагал бездомным и бедным людям бесплатные тесты на коронавирус.

Напомним, это лето стало, вероятно, самым жарким в истории страны - в августе на Сицилии зафиксировали почти 49 градусов по Цельсию, что вероятно является новым температурным рекордом Европы.

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Ватикан
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