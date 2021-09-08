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Франція на 70% збільшила запланований набір кіберфахівців в армію

Середа, 8 вересня 2021, 19:26

Міністерство оборони Франції планує до 2025 року залучити в армію додатково 770 кіберфахівців - на додачу до попередньо запланованих 1100. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Загальна кількість таких спеціалістів в армії до 2025 року має досягнути 5000 осіб. Спершу планувалося, що їх буде 4000. 

"З огляду на збільшення кількості і складності кібератак, я ухвалила рішення збільшити набір у період з 2019 по 2025 рік", - оголосила міністерка оборони Флоранс Парлі. 

Нові фахівці будуть задіяні безпосередньо в армії, у Головному управлінні з озброєнь (DGA), Головному управлінні зовнішньої безпеки, та безпосередньо у Командуванні з кібероборони (ComCyber), створеному у 2019 році. 

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Франція кібербезпека
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