Франція на 70% збільшила запланований набір кіберфахівців в армію

Міністерство оборони Франції планує до 2025 року залучити в армію додатково 770 кіберфахівців - на додачу до попередньо запланованих 1100.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Загальна кількість таких спеціалістів в армії до 2025 року має досягнути 5000 осіб. Спершу планувалося, що їх буде 4000.

"З огляду на збільшення кількості і складності кібератак, я ухвалила рішення збільшити набір у період з 2019 по 2025 рік", - оголосила міністерка оборони Флоранс Парлі.

Нові фахівці будуть задіяні безпосередньо в армії, у Головному управлінні з озброєнь (DGA), Головному управлінні зовнішньої безпеки, та безпосередньо у Командуванні з кібероборони (ComCyber), створеному у 2019 році.