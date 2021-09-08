Франция на 70% увеличила запланированный набор киберспециалистов в армию

Министерство обороны Франции планирует до 2025 года привлечь в армию дополнительно 770 киберфахивцив - в дополнение к ранее запланированных 1100.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Общее количество таких специалистов в армии до 2025 года должно достичь 5000 человек. Изначально планировалось, что их будет 4000.

"Учитывая увеличение количества и сложности кибератак, я приняла решение увеличить набор в период с 2019 по 2025 год", - объявила министр обороны Флоранс Парли.

Новые специалисты будут задействованы непосредственно в армии, в Главном управлении по вооружению (DGA), Главном управлении внешней безопасности и непосредственно в Командовании по киберобороне (ComCyber), созданном в 2019 году.