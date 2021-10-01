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У єврозоні через підвищення ціни на енергоносії зростає інфляція

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 12:46

Інфляція у єврозоні у вересні зросла до 3,4%, порівняно з вереснем 2020 року, що пов’язано передусім із зростанням цін на енергоносії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це заявили у Євростаті. 

У серпні річний показник інфляції у 19 країнах єврозони становив 3%. 

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Ціни на енергоносії у вересні, порівняно з вереснем минулого року, зросли на 17,4%, тоді як у серпні - 15,4%. 

Міністри країн-членів, Єврокомісія та Європарламент наступного тижня планують обговорення з приводу того, як діяти у зв’язку зі зростанням цін. Обговорення серед лідерів блоку очікується на саміті 21-22 вересня. 

Оптові ціни на природний газ ростуть вже багато місяців поспіль, також почали зростати ціни на електроенергію. Наслідки цієї тенденції відчутні у багатьох країнах. 

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