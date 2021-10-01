У єврозоні через підвищення ціни на енергоносії зростає інфляція

Інфляція у єврозоні у вересні зросла до 3,4%, порівняно з вереснем 2020 року, що пов’язано передусім із зростанням цін на енергоносії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це заявили у Євростаті.

Euro area #inflation up to 3.4% in September: energy +17.4%, other goods +2.1%, food +2.1%, services +1.7% - flash estimate https://t.co/5Iwyo1n6yO pic.twitter.com/je9plPn8IF — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 1, 2021

У серпні річний показник інфляції у 19 країнах єврозони становив 3%.

Читайте також Уряд Франції пообіцяв заморозити ціни на газ

Ціни на енергоносії у вересні, порівняно з вереснем минулого року, зросли на 17,4%, тоді як у серпні - 15,4%.

Міністри країн-членів, Єврокомісія та Європарламент наступного тижня планують обговорення з приводу того, як діяти у зв’язку зі зростанням цін. Обговорення серед лідерів блоку очікується на саміті 21-22 вересня.

Оптові ціни на природний газ ростуть вже багато місяців поспіль, також почали зростати ціни на електроенергію. Наслідки цієї тенденції відчутні у багатьох країнах.

Читайте також: На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ.