У єврозоні через підвищення ціни на енергоносії зростає інфляція

Інфляція у єврозоні у вересні зросла до 3,4%, порівняно з вереснем 2020 року, що пов’язано передусім із зростанням цін на енергоносії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це заявили у Євростаті.

Euro area #inflation up to 3.4% in September: energy +17.4%, other goods +2.1%, food +2.1%, services +1.7% - flash estimate https://t.co/5Iwyo1n6yO pic.twitter.com/je9plPn8IF