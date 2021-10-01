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В еврозоне из-за повышения цены на энергоносители растет инфляция

Пятница, 1 октября 2021, 12:46

Инфляция в еврозоне в сентябре выросла до 3,4% по сравнению с сентябрем 2020 года, что связано прежде всего с ростом цен на энергоносители.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом заявили в Евростате. 

В августе годовой показатель инфляции в 19 странах еврозоны составил 3%.

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Цены на энергоносители в сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года, выросли на 17,4%, тогда как в августе - 15,4%.

Министры стран-членов, Еврокомиссия и Европарламент на следующей неделе планируют обсуждение по поводу того, как действовать в связи с ростом цен. Обсуждение среди лидеров блока ожидается на саммите 21-22 сентября.

Оптовые цены на природный газ растут уже много месяцев подряд, также начали расти цены на электроэнергию. Последствия этой тенденции ощутимы во многих странах.

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