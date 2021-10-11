Президента Литви розкритикували за візит до ресторану противників "паспорта вакцинації"

Президент Литви Гітанас Науседа після критики на адресу міністра охорони здоров’я за повільні темпи вакцинації відвідав ресторан, власники якого виступили проти так званого "паспорта можливостей".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Звісткою про візит президента в соціальній мережі поділилися самі власники ресторану.

На початку серпня вони обурювалися новими обмеженнями і заявляли, що будуть приймати тільки нещеплених. Пізніше повідомили, що будуть приймати всіх, але обурювалися тим, що ввели "паспорт можливостей".

"Ми ні за, ні проти вакцинації. Ми проти поділу людей. Ми віруючі люди і для нас, знаєте, головне, що Бог про нас подумає", - сказала власниця ресторану.

Візит Науседи до ресторану викликав хвилю критики і звинувачення в нещирості.

"Під час візитів в різні регіони Литви президент вибирає маленькі сімейні ресторани, куди заходить обідати. Так було зроблено і вчора, коли президент вибрав ресторан, який майже місяць працює за встановленими урядом правилам, тобто приймає клієнтів тільки з "паспортами можливостей" . Про те, що власники ресторану писали в фейсбуці майже два місяці тому, президент не був поінформований ", - пояснила вибір ресторану пресслужба президента.

Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте з іронією відреагувала на цей візит президента.

"Тиждень перегнутої з вакцинацією палиці змінився тижнем виклику 90% вакцинації. Потім прийшла черга тижня "тільки не треба нас лякати", розведеним тижнем "ситуація погіршується . Але такого, щоб протягом дня повернутися навколо своєї осі і бути однаково справедливим по відношенню до тих , хто за щеплення і проти них - то навіть завидно, що є один такий ясний шлях ", - заявила вона.