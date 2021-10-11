Президента Литвы раскритиковали за визит в ресторан противников "паспорта вакцинации"

Президент Литвы Гитанас Науседа после критики в адрес министра здравоохранения из-за медленных темпов вакцинации посетил ресторан, владельцы которого выступили против так называемого "паспорта возможностей".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Известием о визите президента в социальной сети поделились сами владельцы ресторана.

В начале августа они возмущались новыми ограничениями и заявляли, что будут принимать только непривитых. Позже сообщили, что будут принимать всех, но возмущались тем, что ввели "паспорт возможностей".

"Мы ни за, ни против вакцинации. Мы против разделения людей. Мы верующие люди и для нас, знаете, главное, что Бог о нас подумает", - сказала владелица ресторана.

Визит Науседы в ресторан вызвал волну критики и обвинения в неискренности.

"Во время визитов в различные регионы Литвы президент выбирает маленькие семейные рестораны, куда заходит обедать. Так было сделано и вчера, когда президент выбрал ресторан, который почти месяц работает по установленным правительством правилам, то есть принимает клиентов только с" паспортами возможностей ". О том , что владельцы ресторана писали в фейсбуке почти два месяца назад, президент не был проинформирован ", - пояснила выбор ресторана пресс служба президента.

Премьер-министр Ингрида Шимоните с иронией отреагировала на этот визит президента.

"Неделя перегнутой с вакцинацией палки измениласьнеделей вызова в 90% вакцинации. Затем пришла очередь недели "только не надо нас пугать ", разбавленной неделей "ситуация ухудшается". Но такого, чтобы в течение дня повернуться вокруг своей оси и быть одинаково справедливым по отношению к тем, кто за прививки и против них - то даже завидно, что есть один такой ясный путь ", - заявила она.