Боррель і Кулеба обговорили загострення ситуації на Донбасі

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили загострення ситуації на Сході України і виконання Мінських домовленостей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель написав в Twitter.

"Обговорив з Дмитром Кулебою сьогодні вранці в Києві напередодні саміту ЄС-Україна загострення ситуації на Сході України і виконання Мінських домовленостей. ЄС твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

Discussed with ⁦⁦@DmytroKuleba⁩ this morning in #Kyiv ahead of the #EUUkraineSummit the worsened situation in eastern Ukraine and implementation of the Minsk agreements.



The EU stands firmly behind Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/ikpWhxrkOO — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 12, 2021

Напередодні Боррель заявив, що Україна дуже близька до Європейського Союзу – від географії та культури до тісних економічних зв'язків.

Він зазначив, що саміт Україна-ЄС, який відбудеться у вівторок у Києві, це також нагода для Євросоюзу ще раз засвідчити цілковиту підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.