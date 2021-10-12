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Боррель і Кулеба обговорили загострення ситуації на Донбасі

Вівторок, 12 жовтня 2021, 12:01

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили загострення ситуації на Сході України і виконання Мінських домовленостей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель написав в Twitter.

"Обговорив з Дмитром Кулебою сьогодні вранці в Києві напередодні саміту ЄС-Україна загострення ситуації на Сході України і виконання Мінських домовленостей. ЄС твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

Напередодні Боррель заявив, що Україна дуже близька до Європейського Союзу – від географії та культури до тісних економічних зв'язків.

Він зазначив, що саміт Україна-ЄС, який відбудеться у вівторок у Києві, це також нагода для Євросоюзу ще раз засвідчити цілковиту підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

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