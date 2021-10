Боррель і Кулеба обговорили загострення ситуації на Донбасі

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили загострення ситуації на Сході України і виконання Мінських домовленостей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель написав в Twitter.

"Обговорив з Дмитром Кулебою сьогодні вранці в Києві напередодні саміту ЄС-Україна загострення ситуації на Сході України і виконання Мінських домовленостей. ЄС твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

Discussed with ⁦⁦@DmytroKuleba⁩ this morning in #Kyiv ahead of the #EUUkraineSummit the worsened situation in eastern Ukraine and implementation of the Minsk agreements.



The EU stands firmly behind Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/ikpWhxrkOO