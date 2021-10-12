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Боррель и Кулеба обсудили обострение ситуации на Донбассе

Вторник, 12 октября 2021, 12:01

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили обострение ситуации на востоке Украины и выполнения Минских договоренностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель написал в Twitter.

"Обсудил с Дмитрием Кулебой сегодня утром в Киеве накануне саммита ЕС-Украина обострение ситуации на востоке Украины и выполнение Минских договоренностей. ЕС твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Накануне Боррель заявил, что Украина очень близка к Европейскому Союзу - от географии и культуры до тесных экономических связей.

Он отметил, что саммит Украина-ЕС, который состоится во вторник в Киеве, это также возможность для Евросоюза еще раз засвидетельствовать полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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