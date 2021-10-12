Боррель и Кулеба обсудили обострение ситуации на Донбассе

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили обострение ситуации на востоке Украины и выполнения Минских договоренностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель написал в Twitter.

"Обсудил с Дмитрием Кулебой сегодня утром в Киеве накануне саммита ЕС-Украина обострение ситуации на востоке Украины и выполнение Минских договоренностей. ЕС твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Discussed with ⁦⁦@DmytroKuleba⁩ this morning in #Kyiv ahead of the #EUUkraineSummit the worsened situation in eastern Ukraine and implementation of the Minsk agreements.



The EU stands firmly behind Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/ikpWhxrkOO — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 12, 2021

Накануне Боррель заявил, что Украина очень близка к Европейскому Союзу - от географии и культуры до тесных экономических связей.

Он отметил, что саммит Украина-ЕС, который состоится во вторник в Киеве, это также возможность для Евросоюза еще раз засвидетельствовать полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.