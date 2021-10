Боррель и Кулеба обсудили обострение ситуации на Донбассе

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили обострение ситуации на востоке Украины и выполнения Минских договоренностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель написал в Twitter.

"Обсудил с Дмитрием Кулебой сегодня утром в Киеве накануне саммита ЕС-Украина обострение ситуации на востоке Украины и выполнение Минских договоренностей. ЕС твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Discussed with ⁦⁦@DmytroKuleba⁩ this morning in #Kyiv ahead of the #EUUkraineSummit the worsened situation in eastern Ukraine and implementation of the Minsk agreements.



The EU stands firmly behind Ukraine's sovereignty and territorial integrity.