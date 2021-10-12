У Києві відбудеться саміт Україна-ЄС: підпишуть "відкрите небо" та інші угоди

У Києві у вівторок відбудеться 23-й саміт Європейського Союзу та України, на якому підпишуть низку документів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

ЄС на саміті представлятимуть президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський.

На саміті буде підписано три документи між Україною та ЄС: угоди про спільний авіаційний простір, про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe і з програмою Creative Europe.

Також на саміті оголосять про підтримку Євросоюзу, що має залучити кількамільярдні інвестиції до України.

Як очікується, учасники саміту ще раз засвідчать відданість подальшої політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, а також непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

За результатами саміту буде прийнята спільна декларація. Лідери ЄС та України по завершення дадуть спільну пресконференцію.

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