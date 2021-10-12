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Україна вже дуже близька до ЄС – Боррель

Вівторок, 12 жовтня 2021, 08:36

Україна дуже близька до Європейського Союзу – від географії та культури до тісних економічних зв'язків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Україна уже дуже близька до Європейського союзу, починаючи з географічної й культурної близькості й закінчуючи нашими тісними зв'язками, зокрема Угодою про асоціацію. Європейські прагнення України і її європейський вибір ЄС визнав і привітав, як зазначено в цій угоді. Засвідчено це й у декларації, схваленій за підсумками саміту "Східного партнерства" 2017 року", - сказав Боррель.

За його словами, ЄС та Україна поділяють прагнення зміцнювати політичні зв’язки та економічну інтеграцію на основі Угоди про асоціацію, враховуючи глибоку й всеосяжну зону вільної торгівлі.

"Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення – це найкращий інструмент для досягнення такої мети. Це означає роботу над впровадженням угоди, продовження блискучої співпраці між Україною та інституціями й агентствами Євросоюзу та загалом ведення спільного бізнесу, поїздки на роботу та навчання до Євросоюзу – і навпаки. Всі ці речі з кожним днем роблять нас ближчими один до одного", - сказав Боррель.

Він зазначив, що саміт Україна-ЄС, який відбудеться у вівторок у Києві, це також нагода для Євросоюзу ще раз засвідчити цілковиту підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

"Ми розраховуємо підписати угоду про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом, яка принесе конкретну користь як громадянам, так і бізнесу. Ми також очікуємо підписати угоду про доступ України до програм "Горизонт Європа" і "Креативна Європа", що дозволить збудувати тісні взаємозв’язки між художниками, дослідниками й академічними спільнотами загалом", - сказав дипломат.

Детальніше читайте у статті - 5 кроків назустріч Європі: з чим виходить Київ на саміт Україна-ЄС

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Боррель
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