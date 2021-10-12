Як польська влада поставила країну на шлях до виходу з ЄС

У Польщі масові протести. Їх викликало рішення Конституційного суду, що положення договору про Європейський Союз несумісні з польською конституцією.

В опозиції впевнені: йдеться про початок виходу Польщі зі складу ЄС. Саме такі наслідки може мати це судове рішення. І саме тому нинішні протести пройшли під гаслом "Залишаємося в Європі!".

Детальніше про конфлікт між Варшавою та Брюсселем читайте в цікавій статті кандидата політичних наук, провідного фахівця Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка Станіслава Желіховського та редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Крок до виходу Польщі з ЄС: як скандальне судове рішення розкололо країну.

Згідно з рішенням Конституційного суду (КС), положення законодавства ЄС можуть визнаватися недійсними, якщо вони суперечать польській конституції.

Рішення КС Польщі приймали за поданням чинного прем’єра Матеуша Моравецького. Це подання від самого початку гостро сприйняли у Брюсселі, де закликали голову польського уряду відкликати своє подання.

Тож, польська влада цілком свідомо пішла на конфлікт із ЄС, наслідки якого можуть бути цілком непередбачуваними.

Слід зазначити, що конфлікт між Варшавою та Брюсселем став наслідком п’ятирічної кризи, яка перманентно поглиблювалася.

Однією з головних причин були побоювання ЄС щодо імовірного посилення в ході судової реформи у Польщі впливу виконавчої та законодавчої гілок влади на судову.

Кроки польської влади неодноразово викликали чималі протести в країні. Однак в Євросоюзі довгий час обмежувалися лише "глибоким занепокоєнням".

Цього разу терпець в ЄС увірвався. Голова Європейського парламенту Давид Сассолі заявив, що рішення в Польщі не може залишитися без наслідків. Також він додав, що Верховенство права ЄС не повинно викликати сумнівів.

Проте є одна маленька проблема – рішення Конституційного суду неможливо скасувати.

І це робить "жорсткий сценарій" фактично невідворотним.

Хто критикував і хто підтримав польську владу, і якою буде реакція Європарламенту щодо подій в Польщі читайте в матеріалі Станіслава Желіховського та Юрія Панченка Крок до виходу Польщі з ЄС: як скандальне судове рішення розкололо країну.