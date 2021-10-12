Как польские власти поставила страну на путь выхода из ЕС

В Польше – массовые протесты. Их вызвало решение Конституционного суда, что положения договора о Европейском Союзе несовместимы с польской конституцией.

В оппозиции уверены: речь идет о начале выхода Польши из состава ЕС. Именно такие последствия может иметь это судебное решение. И именно поэтому нынешние протесты прошли под лозунгом "Остаемся в Европе!".

Подробнее о конфликте между Варшавой и Брюсселем читайте в интересной статье кандидата политических наук, ведущего специалиста Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Шаг к выходу Польши из ЕС: как скандальное судебное решение раскололо страну.

Согласно решению Конституционного суда (КС), положения законодательства ЕС могут признаваться недействительными, если они противоречат польской конституции.

Решение КС Польши принимали по представлению действующего премьера Матеуша Моравецкого. Его изначально остро восприняли в Брюсселе, где призвали главу польского правительства отозвать свое представление.

Так что польские власти вполне осознанно пошли на конфликт с ЕС, последствия которого могут быть вполне непредсказуемыми.

Следует отметить, что конфликт между Варшавой и Брюсселем стал следствием пятилетнего кризиса, который перманентно углублялся.

Одной из главных причин были опасения ЕС по поводу возможного усиления в ходе судебной реформы в Польше влияния исполнительной и законодательной ветвей власти на судебную.

Шаги польской власти неоднократно вызывали немалые протесты в стране. Однако в Евросоюзе долгое время ограничивались лишь "глубокой обеспокоенностью".

На этот раз терпение Брюсселя лопнуло. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что решение в Польше не может остаться без последствий. Также он добавил, что верховенство права ЕС не должно вызывать сомнений.

Однако есть одна маленькая проблема - решение Конституционного суда невозможно отменить.

И это делает "жесткий сценарий" фактически неизбежным.

Кто критиковал и кто поддержал польские власти и какой будет реакция Европарламента на события в Польше, читайте в материале Станислава Желиховского и Юрия Панченко Шаг к выходу Польши из ЕС: как скандальное судебное решение раскололо страну.