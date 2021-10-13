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У Франції заборонять пакувати у пластик фрукти і овочі

Середа, 13 жовтня 2021, 10:30

Франція опублікувала список із близько 30 фруктів та овочів, які потрібно буде продавати без пластикової упаковки з 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

"Ми використовуємо надзвичайну кількість одноразового пластику у своєму повсякденному житті", - йдеться в заяві міністерств економіки, екологічного переходу та сільського господарства. За їхніми оцінками, близько 37% фруктів та овочів у Франції упаковуються.

За даними фонду Генріха Бьолля, упаковка становить 45,5 % французького споживання пластику.

З 1 січня у пластиковій упаковці не можна буде продавати перець, огірки, помідори, цибулю, картоплю, моркву, яблука, груші, сливи, манго, цитрусові, а також інші фрукти та овочі.

Продавці продукції критикують заборону, кажучи, що упаковка для харчових продуктів становить невеликий відсоток пластикової упаковки у Франції.

Вони кажуть, що перехід може бути складним, оскільки клієнти не хочуть, щоб їхніх товарів торкалися інші покупці, а картон не такий міцний.

Деякі продукти все ще дозволятимуть продавати у пластику, але цю практику буде припинено до кінця червня 2026 року.

Заборона пластикової упаковки є частиною багаторічної програми поступової відмови від пластику у Франції, де торік заборонили пластикові соломинки, чашки та столові прибори, а також коробки на винос з пінополістиролу. Одноразові тарілки, які використовуються для споживання страв у ресторанах швидкого харчування, будуть заборонені у січні 2023 року.

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Франція
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