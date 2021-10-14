В МЗС РФ пообіцяли відповідь на розширення санкцій ЄС за підрив суверенітету України

В Міністерстві закордонних прав Росії пообіцяли відповісти на розширення санкцій ЄС за підрив суверенітету України на ще вісім осіб.

Як повідомляє російське агентство "Інтерфакс", про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Звісно, цей недружній крок з боку ЄС не залишиться без відповіді", - заявила Захарова, додавши, що Росія вважає санкції "нелегітимними".

"Обмеження торкнулися і співробітників судових органів РФ, а це неприхована спроба здійснювати тиск на судову владу, яка незалежно і неупереджено здійснює свою діяльність", - сказала вона.

Нагадаємо, у понеділок 11 жовтня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти 8 осіб за активну підтримку дій та реалізацію політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Серед них - судді, прокурори та силовики, відповідальні за реалізацію російського законодавства в протиправно анексованому Криму та Севастополі.

Зокрема, це призначені окупаційною владою так звані суддя Верховного суду Криму Галина Редько, т.зв. керівник управління ФСБ у Криму і Севастополі Леонід Михайлюк, так звані судді Київського районного суду Сімферополя Андрєй Долгополов і Михаїл Бєлоусов, так званий прокурор Південного військового округу Євген Колпиков; Магомед Магомедов, слідчий з особливо важливих справ у так званому Першому слідчого відділу управління з особливо важливих справ Головного слідчого управління Слідкому РФ в окупованому Криму; Віктор Можелянський, так званий заступник голови Центрального районного суду Сімферополя, екссуддя Київського районного суду Сімферополя; Владімір Терентьєв, так званий керівник головного слідчого управління Слідкому РФ у Криму і Севастополі.

Обмежувальні заходи ЄС щодо територіальної цілісності України тепер поширюються на загалом 185 осіб та 48 суб’єктів господарювання. Їм заборонено в'їзд на територію ЄС, а їхні активи заморожуються.