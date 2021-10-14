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В МИД РФ пообещали ответ на расширение санкций ЕС за подрыв суверенитета Украины

Четверг, 14 октября 2021, 13:47

В Министерстве иностранных прав России пообещали ответить на расширение санкций ЕС за подрыв суверенитета Украины на еще восемь человек.

Как сообщает российское агентство "Интерфакс", об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без ответа", - заявила Захарова, добавив, что Россия считает санкции "нелегитимными".

"Ограничения коснулись и сотрудников судебных органов Российской Федерации, а это неприкрытая попытка оказать давление на судебную власть, которая независимо, непредвзято осуществляет свою деятельность", - сказала она.

Напомним, в понедельник 11 октября Совет ЕС ввел ограничительные меры против 8 человек за активную поддержку действий и реализацию политики, подрывающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Среди них - судьи, прокуроры и силовики, ответственные за реализацию российского законодательства в противоправно аннексированном Крыму и Севастополе.

В частности, это призначенные оккупационными властями так называемые судья Верховного суда Крыма Галина Редько, т.н. руководитель управления ФСБ в Крыму и Севастополе Леонид Михайлюк, так называемые судьи Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов и Михаил Белоусов; так называемый прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков; Магомед Магомедов, следователь по особо важным делам в так называемом Первом следовательном отделе управления по особо важным делам Главного следственного управления Следкома РФ в оккупированном Крыму; Виктор Можелянский, так называемый заместитель председателя Центрального районного суда Симферополя, экс-суддя Киевского районного суда Симферополя; Владимир Терентьев, так называемый руководитель главного следственного управления Следкома РФ в Крыму и Севастополе.

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