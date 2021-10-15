Посли G7 обговорили з главою НБУ виконання зобов'язань за програмою МВФ

Посли країни Групи семи на зустрічі з очільником Національного банку України Кирилом Шевченком обговорили виконання зобов'язань відповідно до програми Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Посли G7 під час зустрічі з головою НБУ Шевченком почули про зусилля НБУ із забезпечення виконання зобов'язань відповідно до програми МВФ та плани щодо продовження реформи банківського сектору", - йдеться у повідомленні.

Ambassadors underscored the importance of good corporate governance, in line with OECD guidelines, in the state-owned banking sector, and noted their continued support for a strong, independent NBU that contributes to 🇺🇦 economic stability and prosperity. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 15, 2021

"Посли підкреслили важливість належного корпоративного управління у державному банківському секторі, відповідно до рекомендацій ОЕСР, та зазначили, що продовжують підтримувати сильний незалежний НБУ, який сприяє економічній стабільності та процвітанню", - зазначили посли.

Нагадаємо, Посли країни Групи семи закликали парламент ухвалити закон про Службу безпеки України, не додаючи в нього правок.

Детальніше про законопроєкт читайте у статті - За крок до початку реформи СБУ: що можливо та що шкідливо змінювати у проєкті