Посли G7 обговорили з главою НБУ виконання зобов'язань за програмою МВФ

Посли країни Групи семи на зустрічі з очільником Національного банку України Кирилом Шевченком обговорили виконання зобов'язань відповідно до програми Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Посли G7 під час зустрічі з головою НБУ Шевченком почули про зусилля НБУ із забезпечення виконання зобов'язань відповідно до програми МВФ та плани щодо продовження реформи банківського сектору", - йдеться у повідомленні.

Ambassadors underscored the importance of good corporate governance, in line with OECD guidelines, in the state-owned banking sector, and noted their continued support for a strong, independent NBU that contributes to 🇺🇦 economic stability and prosperity. 2/2