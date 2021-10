Послы G7 обсудили с главой НБУ выполнение обязательств по программе МВФ

Послы страны Группы семи на встрече с главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко обсудили выполнение обязательств в соответствии с программой Международного валютного фонда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 во время встречи с председателем НБУ Шевченко услышали об усилиях НБУ по обеспечению выполнения обязательств в соответствии с программой МВФ и планах продолжение реформы банковского сектора", - говорится в сообщении.

Ambassadors underscored the importance of good corporate governance, in line with OECD guidelines, in the state-owned banking sector, and noted their continued support for a strong, independent NBU that contributes to 🇺🇦 economic stability and prosperity. 2/2