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Послы G7 обсудили с главой НБУ выполнение обязательств по программе МВФ

Пятница, 15 октября 2021, 11:29

Послы страны Группы семи на встрече с главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко обсудили выполнение обязательств в соответствии с программой Международного валютного фонда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 во время встречи с председателем НБУ Шевченко услышали об усилиях НБУ по обеспечению выполнения обязательств в соответствии с программой МВФ и планах продолжение реформы банковского сектора", - говорится в сообщении.

"Послы подчеркнули важность надлежащего корпоративного управления в государственном банковском секторе, согласно рекомендациям ОЭСР, и отметили, что продолжают поддерживать сильный независимый НБУ, который способствует экономической стабильности и процветанию", - отметили послы.

Напомним, послы стран Группы семи призвали парламент принять закон о Службе безопасности Украины без внесения поправок.

Детальнее о законопроекте читайте в статье - В шаге от начала реформы СБУ: что можно и что вредно менять в проекте

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G7 (группа семи)
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