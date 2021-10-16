Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Прем’єр Чехії готовий перейти в опозицію після поразки на виборах

Субота, 16 жовтня 2021, 12:59

Чинний прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не погодиться на пропозицію спробувати сформувати новий уряд, якщо така надійде від президента, і готовий перейти в опозицію. 

Бабіш оголосив про своє рішення в інтерв'ю радіостанції Frekvence 1 у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

"Ми передамо це новій коаліції, і будемо в опозиції", - сказав Андрей Бабіш

Його рішення відкриває шлях до формування уряду двома ліберальними блоками, які спільно набрали найбільше голосів на нещодавніх парламентських виборах. 

Підрахунок голосів на виборах у Чехії засвідчив поразку правлячої партії, ліберальні партії сформують уряд, а комуністи вперше лишилися поза парламентом.

Ліберально-консервативна трипартійна коаліція під назвою Spolu отримала 27,8% голосів, обійшовши партію Бабіша ANO, яка набрала 27,1% голосів. Лівоцентристська ліберальна коаліція отримала 15,6% і посіла третє місце.

Обидві коаліції зобов'язалися спільно сформувати уряд і мають намір підготувати коаліційну угоду до 8 листопада.

Лідер Spolu Петр Фіала є кандидатом на посаду нового прем’єр-міністра.

Президент Мілош Земан, який наразі перебуває в лікарні, раніше заявляв, що спочатку дасть мандат на формування лідеру найсильнішої партії, тобто Бабішу, а не найсильнішій коаліції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія
powered by lun.ua

Статті

Контрнаступ Саакашвілі: чи зможе ув'язнений експрезидент перемогти грузинську владу

Таких масштабних опозиційних мітингів Грузія не бачила вже багато років. Грузинська опозиція має шанс на реванш та звільнення експрезидента Саакашвілі.
16 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Арешт у прямому ефірі: куди заведе Молдову нове протистояння

Після тривалого затишшя до Кишинева знову повернулися гучні протести. Арешт генпрокурора дав можливість проросійській опозиції піти у контрнаступ.
15 жовтня 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Не тільки "відкрите небо": 12 важливих домовленостей саміту Україна-ЄС

Можна говорити про зміну ставлення до Угоди про асоціацію з боку ЄС. Щодо оновлення УА є кілька новин, і всі вони позитивні...
13 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда