Прем’єр Чехії готовий перейти в опозицію після поразки на виборах

Чинний прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не погодиться на пропозицію спробувати сформувати новий уряд, якщо така надійде від президента, і готовий перейти в опозицію.

Бабіш оголосив про своє рішення в інтерв'ю радіостанції Frekvence 1 у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

"Ми передамо це новій коаліції, і будемо в опозиції", - сказав Андрей Бабіш

Його рішення відкриває шлях до формування уряду двома ліберальними блоками, які спільно набрали найбільше голосів на нещодавніх парламентських виборах.

Підрахунок голосів на виборах у Чехії засвідчив поразку правлячої партії, ліберальні партії сформують уряд, а комуністи вперше лишилися поза парламентом.

Ліберально-консервативна трипартійна коаліція під назвою Spolu отримала 27,8% голосів, обійшовши партію Бабіша ANO, яка набрала 27,1% голосів. Лівоцентристська ліберальна коаліція отримала 15,6% і посіла третє місце.

Обидві коаліції зобов'язалися спільно сформувати уряд і мають намір підготувати коаліційну угоду до 8 листопада.

Лідер Spolu Петр Фіала є кандидатом на посаду нового прем’єр-міністра.

Президент Мілош Земан, який наразі перебуває в лікарні, раніше заявляв, що спочатку дасть мандат на формування лідеру найсильнішої партії, тобто Бабішу, а не найсильнішій коаліції.